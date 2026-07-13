大分県佐伯市の店舗敷地内で13日午前、刃物を持った男に男女4人が相次ぎ刺される事件がありました。男は銃刀法違反容疑で現行犯逮捕されました。

【写真を見る】【速報】店舗敷地内で男女4人が相次ぎ刺される 4人がけが、病院に搬送 44歳男を現行犯逮捕 大分・佐伯市

13日、「男性が包丁で右わき腹を刺された」と午前9時47分、消防に通報がありました。

現場は大分県佐伯市にあるレンタル店「TSUTAYA佐伯店」の駐車場で、消防によりますと、男性が脇腹を刺されるなど、4人を病院に搬送したということです。

4人は80代男性が中等症、60代男性が重傷、50代男性が軽傷、10代女性が軽傷とみられています。いずれも命に別状はないということです。

警察は午前9時58分ごろ、市内の医療機関から「刃物を持った男性が来ている」と通報を受け、男を午前10時6分に銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕しました。逮捕されたのは、住所・職業不詳の野下博司容疑者44歳です。

店舗関係者によりますと、当時3人が店に逃げ込んできたということです。

警察が詳しい状況を調べています。