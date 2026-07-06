ミャクミャク「いらっしゃい」モニュメント、道頓堀に登場 かに道楽と共演
大阪・関西万博の会場内に設置されていた「ミャクミャクモニュメント」が6日、道頓堀に登場した。
【写真】道頓堀に登場したミャクミャクモニュメント 多彩な表情
モニュメントのうち「いらっしゃい」が、道頓堀商店街のかに道楽道頓堀本店前に、8月31日まで設置される。
道頓堀は、道頓堀川や巨大立体看板、飲食店が立ち並ぶ景観など、大阪らしいにぎわいを象徴するエリア。多くの人々が行き交う街の中心にモニュメントを設置することで、来訪者が思わず写真を撮って発信したくなる新たなフォトスポットともなり、万博閉幕後の大阪にさらなるにぎわいを創出する。
■開催概要
設置期間：2026年7月6日（月）〜8月31日（月）※予定
設置場所：道頓堀商店街 かに道楽道頓堀本店前（大阪市中央区道頓堀1丁目8）
【写真】道頓堀に登場したミャクミャクモニュメント 多彩な表情
モニュメントのうち「いらっしゃい」が、道頓堀商店街のかに道楽道頓堀本店前に、8月31日まで設置される。
道頓堀は、道頓堀川や巨大立体看板、飲食店が立ち並ぶ景観など、大阪らしいにぎわいを象徴するエリア。多くの人々が行き交う街の中心にモニュメントを設置することで、来訪者が思わず写真を撮って発信したくなる新たなフォトスポットともなり、万博閉幕後の大阪にさらなるにぎわいを創出する。
■開催概要
設置期間：2026年7月6日（月）〜8月31日（月）※予定
設置場所：道頓堀商店街 かに道楽道頓堀本店前（大阪市中央区道頓堀1丁目8）