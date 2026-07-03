磯丸水産で「韓国フェア」開催 チーズボール＆チーズトッポキなど本格的メニューずらり
海鮮居酒屋「磯丸水産」は6日より、夏を熱く盛り上げる「韓国フェア」を開催する。暑い夏に食欲をそそる、酒にもぴったりの韓国メニューが勢ぞろい。さらに、日頃の感謝を込めて、公式アプリ会員限定のお得なキャンペーンも実施する。
【写真】チーズがとろ〜り『チーズトッポキ』ほかメニュー一覧
7月末までの期間限定で、「韓国フェア」のメニューを注文のアプリ会員に、次回使える「氷結レモンまたは氷結無糖レモン」のいずれか1杯無料クーポンをプレゼントする。
■メニュー詳細（価格はすべて税込）
『チーズトッポキ』769円
旨辛×チーズのもっちりトッポキ。
『赤海老のケジャン風』989円
とろける甘みとピリ辛ダレが絡み合う逸品。
『チュクミッポクム』769円
旨辛ダレがクセになる、イイダコ炒め。
『チーズボール』549円
熱々もちもちのやみつきチーズボール。
『ニラチヂミ』659円
外はカリっと、中はもっちり本格チヂミ。
『韓国冷麺』879円
旨味スープが染みわたるのどごし抜群の〆冷麺。
『ピンス（韓国かき氷）』パッピンス（あずき）549円／苺ピンス659円
『チャミスル』ストロベリー・マスカット各1088円
【写真】チーズがとろ〜り『チーズトッポキ』ほかメニュー一覧
7月末までの期間限定で、「韓国フェア」のメニューを注文のアプリ会員に、次回使える「氷結レモンまたは氷結無糖レモン」のいずれか1杯無料クーポンをプレゼントする。
■メニュー詳細（価格はすべて税込）
『チーズトッポキ』769円
『赤海老のケジャン風』989円
とろける甘みとピリ辛ダレが絡み合う逸品。
『チュクミッポクム』769円
旨辛ダレがクセになる、イイダコ炒め。
『チーズボール』549円
熱々もちもちのやみつきチーズボール。
『ニラチヂミ』659円
外はカリっと、中はもっちり本格チヂミ。
『韓国冷麺』879円
旨味スープが染みわたるのどごし抜群の〆冷麺。
『ピンス（韓国かき氷）』パッピンス（あずき）549円／苺ピンス659円
『チャミスル』ストロベリー・マスカット各1088円