「韓国フェア」

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　海鮮居酒屋「磯丸水産」は6日より、夏を熱く盛り上げる「韓国フェア」を開催する。暑い夏に食欲をそそる、酒にもぴったりの韓国メニューが勢ぞろい。さらに、日頃の感謝を込めて、公式アプリ会員限定のお得なキャンペーンも実施する。

【写真】チーズがとろ〜り『チーズトッポキ』ほかメニュー一覧

　7月末までの期間限定で、「韓国フェア」のメニューを注文のアプリ会員に、次回使える「氷結レモンまたは氷結無糖レモン」のいずれか1杯無料クーポンプレゼントする。

■メニュー詳細（価格はすべて税込）
『チーズトッポキ』769円

旨辛×チーズのもっちりトッポキ。

『赤海老のケジャン風』989円

とろける甘みとピリ辛ダレが絡み合う逸品。

『チュクミッポクム』769円

旨辛ダレがクセになる、イイダコ炒め。

『チーズボール』549円

熱々もちもちのやみつきチーズボール。

『ニラチヂミ』659円

外はカリっと、中はもっちり本格チヂミ。

韓国冷麺』879円

旨味スープが染みわたるのどごし抜群の〆冷麺。

『ピンス（韓国かき氷）』パッピンス（あずき）549円／苺ピンス659円

『チャミスル』ストロベリー・マスカット各1088円