九州南部に停滞していた梅雨前線が30日から1日にかけ北上し、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、九州各県では「あす午後から」警報級の大雨となる恐れがあります。 ＜画像で確認する＞警報が出る可能性がある時間帯／雨シミュレーション／発雷確率など ＜九州南部・奄美地方＞●1時間最大雨量30mm●24時間最大雨量120mm＜九州北部地方（山口県含む）＞●1時間最大雨量40mm●24時間最大雨量150mm ＜