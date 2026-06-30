ドローンと人工知能＝AIを活用してクマの発見や追跡を行う実証実験が、秋田市で始まりました。先端技術を活用して新たなクマ対策の可能性を探ります。 ドローンとAIを活用した実証実験は、日本テレビと秋田放送が協力して県内で行っているものです。29日は秋田市の御所野地区で、自動で離着陸や充電ができ、24時間遠隔で運用可能なドローンを使ってテスト飛行を行いました。この実証実験は、人の立ち入りが