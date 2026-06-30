推しの誕生日にケーキを作って写真を撮ったり、お祝いをしたりという投稿をよくSNSで見かけます。でも、やはり用意するのが大変ですよね…。もっと手軽にお祝いできるアイテムをダイソーで発見！プラモのように組み立てていくと、小さな2段ケーキが完成♡組み立ては簡単で、手軽に可愛い装飾・撮影ができちゃいます！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ぬい用 いちごケーキ ホワイト価格：￥110（税込）サイズ（約）：