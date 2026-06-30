「騒動から1年がたち、ようやく復帰に関する話が出てきているようです」

こう語るのはテレビ局関係者。昨年6月、コンプライアンス上の問題行為があったとして『ザ！鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系）を降板した国分太一（51）。無期限活動休止中だが、騒動の真相はいまだ明らかになっていない。

「国分さん本人さえどの行為が問題視されたのか把握できていないにもかかわらず、メディアから遠ざけられてしまったという事態に、同情する人は少なくないそうです。

その筆頭はTOKIOとして長年苦楽をともにした松岡昌宏さん（49）。松岡さんのYouTubeチャンネルで国分さんが復帰するというのが現実的なのではないかとみられてきました」（前出・テレビ局関係者）

しかしそこには意外な壁が……。

「国分さんはかつて、6年連続で年間テレビ出演本数1位を獲得するなど、“テレビの世界”で生きてきた人。そのため、YouTubeというタレント個々のステージではなく“番組”という形での復帰を望んでいるそうです」（前出・テレビ局関係者）

そこで頼みの綱となりそうなのが、30年来の親友である井ノ原快彦（50）だという。

「2人は10代のころから事務所の合宿所でともに過ごし、仲間意識が非常に強い。井ノ原さんとしては、釈然としない形で芸能界を追われた国分さんを“どうにか助けたい”という思いを抱いているといいます」（前出・テレビ局関係者）

“たいのっち”というコンビ名でテレビやラジオの番組に出演したこともあり、公私ともに親しい2人。国分の復帰の足掛かりとなりそうなのは、井ノ原が出演する番組だ。

「有料動画配信サービス・DMM TVで配信されている『オードリー若林inアップデートストライキ』で、オードリーの若林正恭さん（47）とともに井ノ原さんがMCを務めています。

6月12日から配信が始まったばかりの番組ですが、すでにシリーズ化の構想もあるといいます」（芸能関係者）

DMM TVは、地上波には出演しづらい“訳アリ”のタレントの起用にも積極的だという。

「女子大生との密会報道で活動休止していた中丸雄一さん（42）も『アップデートストライキ』にゲストとして出演しています。

不倫報道で大バッシングを受けたアンジャッシュの渡部建さん（53）もDMM TVで冠番組を持っています。過去の不祥事よりもタレントの能力を重視する傾向にあるのです」（前出・芸能関係者）

前出のテレビ局関係者も言う。

「井ノ原さんのMCなら、久しぶりの活動復帰となる国分さんにとっても心強いはず。ここで結果を残せたら、ゆくゆくは国分さんのMC番組をDMM TVで配信、ということもありそうです」（前出・芸能関係者）

親友の後押しで、国分はテレビの世界へと戻れるのだろうかーー。