29日朝、近鉄京都線の始発電車が脱線した事故で、30日未明に現場から事故車両が撤去されました。近鉄などによりますと、29日午前5時10分すぎ、京都駅を出発した直後の普通列車で、運転士が線路の分岐点を通過中に後ろから引っ張られるような印象を受け、列車を停車させました。確認したところ、2両目と3両目が進行方向の右側に脱線していたということですが、原因は分かっていません。脱線した車両のけん引が始発の時間まで続く可
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. クジ運は悪いっすよ 本田が本音
- 2. 亀梨&みな実 結婚と妊娠を発表
- 3. 教師 904人情報含むSDカード紛失
- 4. 森保監督「監督の力足りなくて」
- 5. 「イタリア人審判いいの?」疑問
- 6. W杯敗退 韓国の監督が辞任表明
- 7. 本田 監督としてピッチ立ちたい
- 8. ブラジル客席に本田「うるせー」
- 9. 誤乗車の客が機器に触る 炎上
- 10. 本田 悔しいけどよくやりました
- 1. 教師 904人情報含むSDカード紛失
- 2. 誤乗車の客が機器に触る 炎上
- 3. もっと触れる 鍼灸師の卑劣日記
- 4. ダブル台風か 1つはかなり発達?
- 5. 世田谷一家殺害「プロじゃない」
- 6. 外来生物リスト イエネコ追加へ
- 7. 酒やエナドリで太宰治の墓荒れる
- 8. パパ活女子 同人AVで実家バレる
- 9. 庭に2人の遺体「飲みの約束」
- 10. 近鉄脱線事故 復旧のめど立たず
- 1. 国旗損壊法案採決 2党が欠席へ
- 2. はたらく細胞作者 性被害を公表
- 3. 百名店ソムリエが絶賛のノンアル
- 4. 「解雇やむなし」驚きの勤務実態
- 5. 皇室典範改正案 異論で調整難航
- 6. チルアウトの「消せる」広告話題
- 7. 詐欺電話を撃退した見事な返答
- 8. 中曽根氏「言葉に不適切な点」
- 9. 息子の動画が大炎上 親の責任は
- 10. エアコン選びで損しない鉄則4つ
- 1. 中国艦船 日本のEEZ内で護衛
- 2. パリ猛暑 クーラー設置できず
- 3. 日本で暮らす韓国人が増加? 背景
- 4. 風邪のときの日本人の食事に衝撃
- 5. トヨタ 海外で10万台減産方針
- 6. ドイツ北部で銃撃事件 5人死亡
- 7. 北朝鮮観光 ガイドの不審な行動
- 8. 韓国警察、「洪明甫監督選任」関連でサッカー協会を捜査中…「積極的に進める」
- 9. 北朝鮮で「トヨタ車」人気集める
- 10. 韓国女優ソン・ヘギョ 独立へ
- 1. 関東最大級のヨドバシ 30日開業
- 2. 未婚男女の「条件」残酷な現実
- 3. スタバ 日本事業の売却を検討か
- 4. タコが高騰 マグロと価格逆転も
- 5. W杯特需で「神オファー」連発劇
- 6. 軽タクシー解禁 現場から違和感
- 7. 銀行口座の賢い使い分けを解説
- 8. 朝の1分 夕方まで臭い抑える対策
- 9. 60代「平均2843万円」が示す格差
- 10. サブウェイ 口頭注文変え売上7倍
- 1. DJI 新上位機「Pocket 4P」発売
- 2. サッカー日本対ブラジル戦をスマホで観るには？ 本田圭佑の解説はNHK BSで
- 3. 総務省がソフトバンクの代理店「Provigent」と「ライト通信」に本人確認不足による携帯電話不正利用防止法違反に係る是正を命令
- 4. W杯、日本対ブラジルは今日深夜。フジ、NHK BS、DAZN
- 5. 期間限定で5,980円、スケルトンボディの2画面コンパクトデジカメ
- 6. 大人気のマウスが小型化！接続もカラーも選べる8種類のマウス
- 7. 2026年上半期（第26回）未発掘アイドルセレクト10「世界遺産」「伝統工芸」「競馬場」「ゆず妖精」多彩＆ご当地アイドル肩書きランキング1位は山梨県、2位は北陸三県、3位は神奈川県
- 8. 「最大4000万人分のiCloudパスワードが漏れた可能性があるので今すぐパスワード変更すべき」と有名アンチウイルスソフトメーカーのカスペルスキーが警告
- 9. Vol.17 VIVE Flowレビュー。HTCから小型軽量なメガネ型VRグラスが登場 [染瀬直人のVRカメラ最前線]
- 10. iPhone 15 Pro 背面割れやすい?
- 11. 各社「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」生配信へ、YouTube特別版も楽しめる
- 12. 光るボックススピーカーも組み合わせて車内Dolby Atmos。カロッツェリア新商品体験会
- 13. 21歳監督の長編作 9月全国公開へ
- 14. マスクが年賀ノベルティに変身！ お正月特別パッケージの注文受付開始
- 15. 山田祥平のニュース羅針盤 第548回 新たにGeminiが中の人になった「Google Homeスピーカー」を試してみた
- 16. [CP+2016]Vol.03 統括：変わりゆくカメラの世界に
- 17. ローソン社長が語る、デジタル×コンビニの未来
- 18. 「Google Home mini」がお洒落なインテリアに早変わりするスタンドアクセサリ3種が11月下旬に発売
- 19. AirPods絶好調 収益アドビ超か
- 20. 【多いな】“パリピ怪物”から“沼地の番人”まで濃いキャラだらけ スティーヴン・コスタンスキ監督新作のキャラポス大量解禁［ホラー通信］
- 1. クジ運は悪いっすよ 本田が本音
- 2. 森保監督「監督の力足りなくて」
- 3. 「イタリア人審判いいの?」疑問
- 4. W杯敗退 韓国の監督が辞任表明
- 5. 本田 監督としてピッチ立ちたい
- 6. ブラジル客席に本田「うるせー」
- 7. 本田 悔しいけどよくやりました
- 8. 森保Jがブラジルに1ー2で敗れる
- 9. 田中碧 号泣で取材に応えられず
- 10. 「冷静に分析したい」本田の総括
- 1. 亀梨&みな実 結婚と妊娠を発表
- 2. 亀梨&みな実結婚「心の準備が」
- 3. 桐谷氏 退院目前も「また…」
- 4. みな実と結婚 亀梨の字「達筆」
- 5. 二丁目で美輪さんNG 理由に感嘆
- 6. HUNTER×HUNTER 結末は3パターン
- 7. 朝倉未来 溝口氏の言動を注意
- 8. 宇多田ヒカル 未明に興奮の8文字
- 9. 藤森慎吾 30代前半「ゴリ遊び」
- 10. 小杉竜一「60分で59分無呼吸」
- 1. 西川きよしの娘 父の浮気に本音
- 2. ブランドコーデ しまむらで再現
- 3. 「画力の成長がすごい」と話題
- 4. 既婚者と行為「もう壊れてる」
- 5. 夜は…既婚男女の生々しい回答
- 6. 赤ちゃんの名前 上半期人気1位は
- 7. しまむら服選びで失敗しないコツ
- 8. W杯直前に再炎上。不同意性交で逮捕の佐野海舟を代表に選出…森保ジャパンが向き合うべき“大甘処置”のツケとは
- 9. 家のトイレに毛が落ちているワケ
- 10. 港区妻が夢の30歳女優 現実に涙
- 11. 大学生の娘がウザい…親に同情も
- 12. IKEA立川 屋上で花火鑑賞に招待
- 13. ポケピース コラボ限定ドリンク
- 14. 愛媛のご当地グルメを制覇する【レフ松山市駅 by ベッセルホテルズ】の見逃せない朝食
- 15. チャトレで過激配信 女性の後悔
- 16. 「何かあった…？」急に残業が増え、夜も寝ていない様子の夫はげっそり／その不倫、地獄行きです！2（2）
- 17. 3.11で変わり果てた町。津波の爪痕に、ただ立ち尽くすことしかできなくて／今日、地震がおきたら（18）
- 18. 興味津々？ 焼きいもを欲しがる猫に少しだけ与えてみると
- 19. 【ハワイ】ホテルにあるおしゃれバー4選！絶景やハッピーアワー、限定カクテルも。
- 20. とり鉄 創業祭で串焼き6品が半額