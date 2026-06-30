全国の有名美容室のSNSに登場し、注目を集めている緑川春菜が、6月30日発売の週刊誌『FLASH』（光文社）に登場した。【写真】緑川春菜も登場！巻頭では…天野ちよの妖艶ショット「サロンモデルという存在をもっと知ってもらいたい」という気持ちからグラビアを始めたという緑川。6ページのグラビアは、表情、ポーズともにモデルとしての存在感を存分に発揮したものとなっている。同誌には石橋てるみ、新田妃奈、沢口愛華、安