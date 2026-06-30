国内の企業を標的としたランサムウェア攻撃が急増していることを受け、企業の担当者らが対策などを学ぶセミナーが29日、名古屋で開かれました。三井住友海上が主催したセミナーには、上場企業を中心に22社およそ40人が参加し、国のサイバーセキュリティー対策の検討にも携わってきた山岡裕明弁護士が講師を務めました。山岡弁護士は、国内での身代金要求型ウイルス＝「ランサムウェア」の被害につい