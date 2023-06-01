台風７号と８号が相次いで日本列島に接近し、広い範囲に大雨を降らせた。そのさなかに大きな地震も頻発して複合災害の様相となった。梅雨はまだ続く。大雨には引き続き注意が必要だ。地震もさらに続く可能性がある。地盤はすでに緩んでいる。土砂災害への警戒を怠ってはならない。二つの台風の接近では、各地で土砂崩れなどによる死傷者が出たほか、床上浸水が相次いだ。雨のピークが２回あったため、避難指示の解除後、再び