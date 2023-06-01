フリーアナウンサーの中川安奈（32）が30日、自身のSNSを更新。FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦、日本−ブラジル戦（ヒューストン）に向かう観戦コーデを披露した。「いざ！！」とつづり、サムライブルーのユニホームに身を包み、頬に日の丸をペイントした姿を披露した。中川アナは26日の投稿でプライベートで現地観戦することを報告。28日には米ヒューストンに到着したことを明かしていた。また、29日には