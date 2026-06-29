ダイソーのアクセサリー売り場に、330円（税込）とは思えない高級感漂う、収納グッズを発見！中身が一目で把握できて生活感ゼロ♪さらに、仕切り付き2段構造で大ぶりアクセもすっきり収まり、重ねて使える優秀さも兼ね備えています。売り切れが早そうなアイテムのため、さっそくチェックしていきましょう！ 【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アクセ収納ケース（2段タイプ）価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソーJANコ