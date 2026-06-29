即売切れの予感！置きっぱなしでも映える♡300円とは思えないクリア収納

ダイソーのアクセサリー売り場に、330円（税込）とは思えない高級感漂う、収納グッズを発見！中身が一目で把握できて生活感ゼロ♪さらに、仕切り付き2段構造で大ぶりアクセもすっきり収まり、重ねて使える優秀さも兼ね備えています。売り切れが早そうなアイテムのため、さっそくチェックしていきましょう！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：アクセ収納ケース（2段タイプ）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480716138

中身が一目瞭然！涼しげで高見えするダイソーの『アクセ収納ケース』

ダイソーのアクセサリー売り場で見つけた『アクセ収納ケース』は、クリアで洗練されたデザインが魅力で、開けて中身を確認しなくてもどこに何があるか一目で把握できるのが便利です。

無駄のないすっきりとしたデザインで、お部屋のトレイやデスクの上にポンと置いておくだけでおしゃれな印象を演出してくれます。

引き出しのつまみ部分まで丸みのあるクリア素材で統一されており、細部まで抜かりなし♪指先でちょこんと掴みやすく、開閉時のスムーズさにも一役買っています。

プチプラ収納にありがちな生活感を一切感じさせないクオリティで、330円（税込）とは思えない高級感が漂います。

仕切り付きの2段構造＆重ねて使えて収納力抜群！

上段・下段で別々の仕分け収納が可能で、お気に入りのアクセサリーをすっきり整理できます。さらに重ねて使えるデザインなのも魅力です。

上段は細かく区切られた仕切り付きスペース。高さにしっかりと余裕を持たせた設計になっているため、厚みのある指輪や大きめのイヤリングでもフタに引っかかることなく、収納できます。

下段は広々としたフリースペース。バングルやブレスレット、絡まりがちなチェーンネックレスなどをゴチャつかせずにゆったりと収納するのに最適です。

本体には爪と溝がついている構造なので、同じケースを買い足せばスタッキングして使うことも可能。これなら、お気に入りのアクセサリーが増えても安心ですね。

購入前に知っておきたい使用したら気になる点も…！

デザイン・コスパともに文句なしのアイテムですが、使っていくうちにどうしても細かな擦り傷がつきやすい点も。

「中にベロア調のシートを敷いて、傷対策しようかな？」とも考えたのですが、全面クリアな涼しげデザインが隠れてしまうのが悩みどころ。

そのため、このケースのよさをそのまま活かして使うなら、出し入れの際は少しだけ優しく扱うことを意識して、傷への配慮をするのがよさそうです◎

今回は、ダイソーの『アクセ収納ケース』をご紹介しました。

おしゃれで収納力も抜群で、お気に入りのアクセサリーの見せる収納に大活躍してくれるはず♪即売り切れの予感がするので、ぜひお早めにチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。