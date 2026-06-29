トランプ大統領の長男ジュニア氏＝7日、モナコ（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米紙ニューヨーク・タイムズ電子版は28日、カザフスタンにある世界最大級のタングステン鉱床を巡り、米企業が関与する共同開発プロジェクトの持ち分をトランプ大統領の息子らが所有する投資企業がひそかに取得していたと報じた。トランプ氏の一族が大統領の地位を利用して、私腹を肥やしているとの指摘が相次いでいる。プロジェクトは昨年11