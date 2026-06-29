開催：2026.6.29 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 5 - 7 [アストロズ] MLBの試合が29日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとアストロズが対戦した。 タイガースの先発投手はジャック・フラーティ、対するアストロズの先発投手はハンター・ブラウンで試合は開始した。 2回裏、6番 ザック・マッキンストリー 2球目を打って右中間スタンドへのツーラン