開催：2026.6.29

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 5 - 7 [アストロズ]

MLBの試合が29日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとアストロズが対戦した。

タイガースの先発投手はジャック・フラーティ、対するアストロズの先発投手はハンター・ブラウンで試合は開始した。

2回裏、6番 ザック・マッキンストリー 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでタイガース得点 DET 2-0 HOU

5回裏、3番 ライリー・グリーン 6球目を打ってセカンドゴロ しかしセカンドがエラーでタイガース得点 DET 3-0 HOU

7回表、9番 レイネル・デルガド 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでアストロズ得点 DET 3-2 HOU

8回表、3番 イサク・パレデス 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでアストロズ得点 DET 3-3 HOU

10回表、3番 イサク・パレデス 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 DET 3-4 HOU、4番 クリスチャン・ウォーカー 6球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでアストロズ得点 DET 3-7 HOU

10回裏、5番 スペンサー・トーケルソン 4球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでタイガース得点 DET 5-7 HOU

試合は5対7でアストロズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアストロズのジョシュ・ヘイダーで、ここまで2勝0敗7S。負け投手はタイガースのケンリー・ジャンセンで、ここまで1勝4敗9S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-29 06:20:33 更新