きょうは台風から変わった低気圧は次第に東海上に離れますが、湿った空気の影響で、各地で雲が広がりやすい予想です。太平洋では、雷雨となる所があるでしょう。これまでの地震や雨で地盤が緩んでるおそれがありますので、土砂災害などに十分な注意が必要です。予想最高気温は北日本は平年より高く、真夏並みの暑さとなる所があるでしょう。東日本と西日本は平年並みかやや低く、この時季としては少し空気がヒンヤリする所がありそ