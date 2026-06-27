「温泉」という言葉を聞くだけで、湯気の向こうに広がる穏やかな景色が思い浮かびます。冷えた体をゆっくり温める湯船、静かな山あいの宿、湯上がりに感じるあの何とも言えない開放感。温泉は、疲れを癒やす場所であると同時に、人の心をふっと軽くしてくれる特別な空間でもあります。そんな「温泉」という言葉は、音楽の世界でもユニークなモチーフとしてたびたび登場してきました。旅情を感じさせる曲もあれば、コミカルな雰囲気