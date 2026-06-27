「温泉」という言葉を聞くだけで、湯気の向こうに広がる穏やかな景色が思い浮かびます。冷えた体をゆっくり温める湯船、静かな山あいの宿、湯上がりに感じるあの何とも言えない開放感。温泉は、疲れを癒やす場所であると同時に、人の心をふっと軽くしてくれる特別な空間でもあります。そんな「温泉」という言葉は、音楽の世界でもユニークなモチーフとしてたびたび登場してきました。旅情を感じさせる曲もあれば、コミカルな雰囲気をまとった楽曲、あるいは日常の疲れや孤独をやさしく包み込むような作品もあり、その表現はさまざまです。同じ「温泉」というタイトルでも、描かれる風景や感情はアーティストによって大きく異なります。今回は、そんな「温泉」というタイトルを持つ楽曲の中から5曲を紹介します。音楽とともに、心までじんわり温まる時間を味わってみてください。



●くるり「温泉」



●口ロロ「温泉」



●印象派「温泉」



●ランチブレイク「温泉」



●KARAMUSHI and Superfriends「温泉」



（written by 山崎健治）

外部サイト