【その他の画像・動画等を元記事で観る】大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズの斎宮 宗「Sanctuaire du Lys Noir」が配信開始となった。宗の理想を追い求めた美学と信念を映し出した1曲に乞うご期待！●配信情報あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-斎宮 宗「Sanctuaire du Lys Noir」配信中＜収録内容＞01.Sanctuaire du Lys Noir