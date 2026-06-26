『あんさんぶるスターズ！！』より、斎宮 宗「Sanctuaire du Lys Noir」の配信が開始！

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大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズの斎宮 宗「Sanctuaire du Lys Noir」が配信開始となった。

宗の理想を追い求めた美学と信念を映し出した1曲に乞うご期待！

●配信情報
あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-
斎宮 宗
「Sanctuaire du Lys Noir」
配信中

＜収録内容＞
01.Sanctuaire du Lys Noir
作詞：こだま さおり　作曲 / 編曲：山岸 洸一 (Relic Lyric, inc.)
02.Sanctuaire du Lys Noir (Instrumental)

歌：斎宮 宗 (CV：高橋 広樹)

配信リンクはこちら
https://bio.to/XisMci

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関連リンク

『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト
https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/