『あんさんぶるスターズ！！』より、斎宮 宗「Sanctuaire du Lys Noir」の配信が開始！
大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズの斎宮 宗「Sanctuaire du Lys Noir」が配信開始となった。
宗の理想を追い求めた美学と信念を映し出した1曲に乞うご期待！
●配信情報
あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-
斎宮 宗
「Sanctuaire du Lys Noir」
配信中
＜収録内容＞
01.Sanctuaire du Lys Noir
作詞：こだま さおり 作曲 / 編曲：山岸 洸一 (Relic Lyric, inc.)
02.Sanctuaire du Lys Noir (Instrumental)
歌：斎宮 宗 (CV：高橋 広樹)
配信リンクはこちら
https://bio.to/XisMci
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関連リンク
『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト
https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/
外部サイト
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アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優