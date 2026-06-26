地域の災害拠点病院に指定されている三重県いなべ市のいなべ総合病院に災害派遣医療チーム＝DMATの活動に使用される救急車が新たに整備されました。いなべ総合病院のDMATは、能登半島地震の被災地にも派遣され医療支援を行ってきましたが、これまでの車両ではストレッチャーを使用した救急搬送や緊急走行ができず、災害地での活動が制限されていました。新たに整備された救急車両は、国と県の補助金を活用したもので、今回、病院の