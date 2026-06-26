サンフレッチェの母体、マツダ時代は先輩後輩の仲。代表監督就任後は会食を重ね、メールを交わして最強のチーム作りについて語り合った――――日本代表は、なぜ強くなったのか？北中米Ｗ杯の開催地の一つ、メキシコで58年前に開催されたオリンピック。サッカー日本代表は銅メダル獲得という快挙を成し遂げた。当時の３トップの一人、松本育夫氏（84）が冒頭のように問いかけると、森保一監督（57）はただ一言、こう回答したという