北佐久郡立科町に小さな消防隊員が誕生しました。身近な人に、火の用心を呼び掛けます。立科町にある「たてしな保育園」の年長園児39人が羽織ったおそろいの法被。背中には「防火」の文字。「敬礼！」町の消防団に任命された幼年消防隊です。消防団長から辞令を受け取ると、全員で防火の誓いを宣言。防火の誓い「一.私たちは絶対に火遊びはしません。二.約束を守ります。火の用心」立科町では防火の意識を高めようと、11年前から年