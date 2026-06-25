中国電力の株主総会が開かれ、株主が提出した脱原発やプルサーマル発電の中止を求める議案は否決されました。 中国電力本社前では市民団体などが会場へ向かう株主や通行人へ原発反対をアピールしました。 中国電力は早ければ２０２９年度に島根原発２号機で使用済み核燃料を再処理して作るＭＯＸ燃料を使ったプルサーマル発電を計画しています。 株主総会では原発に反対する株主グループがプルサ