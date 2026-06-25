本格的な暑さが到来するのを前に25日、大学生が1日労働基準監督官に任命され熱中症による労働災害の防止を呼びかけました。 【写真を見る】熱中症シーズン前に大学生が１日労働基準監督官に任命大分 この取り組みは、大分労働局が労働災害を減らそうと企画し、大分大学の学生5人が25日、1日労働基準監督官に任命されました。5人は任命式のあと大分市中心部でリーフレットを配り注意を呼びかけました。 労働局に