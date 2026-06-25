夏休みを前に、家庭などで余っている食品を集めるフードドライブキャンペーンが長野県内で行われています。県のフードドライブ統一キャンペーンは、家庭や企業などで余っている食品を集めて、必要な人たちに届ける取り組みです。学校給食がなくなるなど、家庭での負担が大きくなる夏休みに向けて、子どもたちに安心な暮らしをしてほしいと、6月8日から県内で行われています。このうち、松本市の松本合同庁