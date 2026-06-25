「もう奥さんの笑い声が聞こえなくなるかと思うと、本当に寂しいです」【写真】中村玉緒さんの祭壇に備えられた「意外な嗜好品」6月9日に肺炎のため亡くなった中村玉緒さん。17日に営まれた告別式で弔辞を読んだ松平健は、冒頭のように遺影に語りかけ、長年、親交を続けてきた玉緒さんとの別れを惜しんだ。「松平さんは、玉緒さんの亡き夫である勝新太郎さんの俳優としての一番弟子でした。1978年にはテレビ朝日系のドラマ『暴れ