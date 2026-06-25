大分県内は25日昼前にかけて線状降水帯が発生するおそれがあるとして気象台では厳重な警戒を呼びかけています。 梅雨前線の影響で大分県内は各地で雨が降り続いていて、これから25日昼前にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みです。 22日午後1時から25日午前5時までの降り始めからの雨量は、日田市椿ヶ鼻で267ミリ、佐伯市蒲江で237ミリ、中津市耶馬渓で221ミリなどとなっています。 大分県内ではこれから昼前