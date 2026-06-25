敵地でのツインズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場【MLB】ツインズ ー ドジャース（日本時間25日・ミネソタ）ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地でのツインズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場する。前回登板した10日のパイレーツ戦は代打での1打席だったため“リアル二刀流”復帰となる。2試合ぶりの18号が飛び出すのか、注目が集まる。大谷は前日23日（同24日）の同戦で4回1死一、三塁から勝ち越