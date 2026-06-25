敵地でのツインズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場

【MLB】ツインズ ー ドジャース（日本時間25日・ミネソタ）

ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地でのツインズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場する。前回登板した10日のパイレーツ戦は代打での1打席だったため“リアル二刀流”復帰となる。2試合ぶりの18号が飛び出すのか、注目が集まる。

大谷は前日23日（同24日）の同戦で4回1死一、三塁から勝ち越しの犠牲フライを放つも、スタメン唯一の無安打に終わっていた。22日（同23日）の同戦では初回先頭で17号ソロを描き、メジャー通算300号に残り3本としていた。

ここ最近は、患部の状態と向き合いながら試合出場を続けている。大谷は11日（同12日）の敵地・パイレーツ戦で左膝の炎症で途中交代。翌12日（同13日）の敵地・ホワイトソックス戦を欠場した。17日（同18日）の本拠地・レイズ戦で先発登板して7勝目を挙げるなど戦線離脱することなくプレーを続けているが、まだ完治には至っていないようで、最近ではベージュのテーピングで患部をグルグル巻きにする場面も見られている。

19日（同20日）の本拠地・オリオールズ戦は第2子出産のために欠場。その後、自身のインスタグラムで第2子が誕生したことを報告していた。前日23日（同24日）の同戦では9回1死から代打を送られたが、デーブ・ロバーツ監督は「たくさん得点できたと感じたから、対ロジャースの最終打席は代打を送った。代打を送ることが正しいことだと感じた」と説明。先発登板へ向けて負担を軽減させた形となっていた。（Full-Count編集部）