[故障者情報]FC今治は24日、GK山本透衣が右股関節インピンジメント症候群と診断され、5日に手術を受けたと発表した。現在25歳の山本は京都産業大からFC大阪を経て、2026シーズンに今治へ加入。J2・J3百年構想リーグで7試合に出場していた。