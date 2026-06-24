写真：毎週日曜の夜は、このレシートの山との戦いから始まりました。（再現写真）はじめに：日曜日の夜、22時の憂鬱と「認知負荷」デジタルバンク「みんなの銀行」BaaS（Banking as a Service）事業部の横澤です。僕の仕事は、BaaSパートナー企業さまと共に、これまでにない新しい金融体験を世の中に送り出すことです。日々、「フリクションレスな（摩擦のない）決済」や「次世代のバンキング体験」について熱い議論を交わしていま