6月3日にメジャーデビューを果たした6人組ダンスボーカルグループのLienelが、名古屋・大阪・横浜の3都市を回る＜Lienel 5th Live Tour 2026「Osyan」＞の最終公演を6月21日、パシフィコ横浜 国立大ホールで開催した。3都市7公演を全公演ソールドアウトさせ、13,000人を動員したグループ史上最大規模のツアーを無事に完走。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。超特急やM!LKらが所属するEBiDANから2023年に誕生した彼らに