集英社『ジャンプ＋』にて好評連載中のアンギャマン先⽣による⼈気コミックを原作とし、2024年に異例のスピードでアニメ化され、⼤きな話題を呼んだTVアニメ『ラーメン⾚猫』。6⽉20⽇（⼟）にベルサール秋葉原で開催された『GiGO EXPO 2026』にて、TVアニメ『ラーメン⾚猫』のスペシャルトークステージを実施。声優キャストの⽂蔵役・津⽥健次郎、社珠⼦役・