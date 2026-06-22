【ラーメン赤猫】「GiGO EXPO 2026」トークステージ オフィシャルレポート！
集英社『ジャンプ＋』にて好評連載中のアンギャマン先⽣による⼈気コミックを原作とし、2024年に異例のスピードでアニメ化され、⼤きな話題を呼んだTVアニメ『ラーメン⾚猫』。6⽉20⽇（⼟）にベルサール秋葉原で開催された『GiGO EXPO 2026』にて、TVアニメ『ラーメン⾚猫』のスペシャルトークステージを実施。声優キャストの⽂蔵役・津⽥健次郎、社珠⼦役・折原くるみが登壇し、作品にまつわるトーク、さらにはステージ上で第2期の新情報も発表された。
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＞＞＞ステージの様子をチェック！（写真12点）
【オフィシャルレポート】
多彩なコンテンツがクロスオーバーする体験型のエンターテインメント万博『GiGO EXPO 2026』が、6⽉20⽇（⼟）と21⽇（⽇）の2⽇間、ベルサール秋葉原にて開催。20⽇（⼟）にTVアニメ『ラーメン⾚猫』スペシャルトークステージが実施され、⽂蔵役の津⽥健次郎さん、社珠⼦役の折原くるみさんがステージに登壇、MCの吉⽥尚記さんと軽快なトークを繰り広げた。
集英社『ジャンプ＋』にて絶賛連載中。アンギャマン先⽣による⼈気マンガを原作と
するTVアニメ『ラーメン⾚猫』。第1期は、各プラットフォームにて配信中、そして第2期の放送も決定している。
まず、第2期が発表されたときの気持ちを尋ねられた津⽥さんは「いろんな現場の疲れたおじさんが観ていて、 ”癒される” と⾔ってくれていたので、続けられると聞いたときはすごく嬉しかったです」と答える。折原さんも、家族がすごく喜んでくれたと明かしていた。
第1期の収録現場はほんわかした空気だったそうで、この作品が初レギュラーだった折原さんを⾒ていた津⽥さんは、「折原さんはリアル珠⼦で、ベテラン勢がいる中で、本当にフレッシュでした」と懐かしむ。アニメ第2期の制作も順調で、アフレコはすでに終了しているとのこと。「⼀時休店していたお店がまた開店したみたいで、安⼼感があって本当に楽しかったです」と津⽥さん。折原さんも「久々のアフレコで緊張していたんですけど、キャストの皆さんにお会いしたとき、温かい現場であったことを⼀瞬で思い出して、すぐに珠⼦さんとして演じることができました」と、久しぶりに⽂蔵と珠⼦を演じた喜びを振り返っていた。
ここで、この⽇初公開となるティザーPVが上映されると、第2期のタイトルがTVアニメ『ラーメン⾚猫 其の⼆』となったことと、2027年1⽉に放送がスタートすることが発表される。
会場から歓声も起こる中、ティザービジュアルも公開。そして、そのイラストに登場している新キャラクター・ジュエルも紹介された。ジュエルは、灰⾊⻑⽑猫で、ホール接客担当。猫のホストクラブを作り、No.1を⽬指すという情熱あふれる新⼊り猫となっている。
そのジュエルの声を担当するのは畠中祐さん。畠中さんからはビデオメッセージが届けられ、そこでは「ジュエルはちょっとチャラいけど、夢に向かって⼀⽣懸命頑張っているので、受け⼊れてもらえたらと思っています！」とお願いしていた。
ジュエルの印象を聞かれた津⽥さんも「めちゃめちゃかわいいです。祐くんも⾔っていましたが、チャラいところがあるけど、とにかく⼀⽣懸命なんです。ラーメン⾚猫に馴染むために頑張っているのがキュートでいいですね」と嬉しそうに話す。さらに、畠中さんが加わったアフレコ現場について折原さんは「畠中さんは性格もジュエルくんで、毎回出演者を爆笑の渦に巻き込んでくれるんです。みんなが笑顔になっているので、本当にジュエルにぴったりです！」と伝えてくれた。
ここで少し趣向を変えた、新しい世界へ⾶び込んだジュエルにちなんだ、⾶び込んでみたい新しい世界は？ という質問に対しては、「キャンプとかに憧れはあるんですけど、アウトドアをやらないので、そこに⾶び込んでみたい気がします」（津⽥さん）、「ミニチュア雑貨が好きなので、ミニチュア雑貨職⼈さんのもとでミニチュア雑貨を作りたいです」（折原さん）と答え、意外な⼀⾯を覗かせる。
その後、着ぐるみサブちゃんを加えたフォトセッションを終えると、最後に2⼈より、第2期を楽しみにしているファンへメッセージが贈られる。
「絵のほうもわりと仕上がっていて、アフレコも終わっているので、ここから精度を上げていく作業をスタッフさんが頑張ってくださると思うので、期待できると思います！ お腹が空く作品なので、ラーメンと⼀緒に観ていただければと思います」（津⽥さん）
「第2期を楽しみにしているお声をいろんなところで⽿にしていました。ありがとうございます。今⽇皆さんの笑顔を⾒ることができて、私もより⼀層アニメが楽しみになりました。ぜひ⼀緒に楽しめたらと思いますので、よろしくお願いします」（折原さん）
TVアニメ『ラーメン⾚猫 其の⼆』は、2027年1⽉より放送スタート！ お楽しみに。
（C）アンギャマン／集英社・ラーメン⾚猫其の⼆製作委員会
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多彩なコンテンツがクロスオーバーする体験型のエンターテインメント万博『GiGO EXPO 2026』が、6⽉20⽇（⼟）と21⽇（⽇）の2⽇間、ベルサール秋葉原にて開催。20⽇（⼟）にTVアニメ『ラーメン⾚猫』スペシャルトークステージが実施され、⽂蔵役の津⽥健次郎さん、社珠⼦役の折原くるみさんがステージに登壇、MCの吉⽥尚記さんと軽快なトークを繰り広げた。
集英社『ジャンプ＋』にて絶賛連載中。アンギャマン先⽣による⼈気マンガを原作と
するTVアニメ『ラーメン⾚猫』。第1期は、各プラットフォームにて配信中、そして第2期の放送も決定している。
まず、第2期が発表されたときの気持ちを尋ねられた津⽥さんは「いろんな現場の疲れたおじさんが観ていて、 ”癒される” と⾔ってくれていたので、続けられると聞いたときはすごく嬉しかったです」と答える。折原さんも、家族がすごく喜んでくれたと明かしていた。
第1期の収録現場はほんわかした空気だったそうで、この作品が初レギュラーだった折原さんを⾒ていた津⽥さんは、「折原さんはリアル珠⼦で、ベテラン勢がいる中で、本当にフレッシュでした」と懐かしむ。アニメ第2期の制作も順調で、アフレコはすでに終了しているとのこと。「⼀時休店していたお店がまた開店したみたいで、安⼼感があって本当に楽しかったです」と津⽥さん。折原さんも「久々のアフレコで緊張していたんですけど、キャストの皆さんにお会いしたとき、温かい現場であったことを⼀瞬で思い出して、すぐに珠⼦さんとして演じることができました」と、久しぶりに⽂蔵と珠⼦を演じた喜びを振り返っていた。
ここで、この⽇初公開となるティザーPVが上映されると、第2期のタイトルがTVアニメ『ラーメン⾚猫 其の⼆』となったことと、2027年1⽉に放送がスタートすることが発表される。
会場から歓声も起こる中、ティザービジュアルも公開。そして、そのイラストに登場している新キャラクター・ジュエルも紹介された。ジュエルは、灰⾊⻑⽑猫で、ホール接客担当。猫のホストクラブを作り、No.1を⽬指すという情熱あふれる新⼊り猫となっている。
そのジュエルの声を担当するのは畠中祐さん。畠中さんからはビデオメッセージが届けられ、そこでは「ジュエルはちょっとチャラいけど、夢に向かって⼀⽣懸命頑張っているので、受け⼊れてもらえたらと思っています！」とお願いしていた。
ジュエルの印象を聞かれた津⽥さんも「めちゃめちゃかわいいです。祐くんも⾔っていましたが、チャラいところがあるけど、とにかく⼀⽣懸命なんです。ラーメン⾚猫に馴染むために頑張っているのがキュートでいいですね」と嬉しそうに話す。さらに、畠中さんが加わったアフレコ現場について折原さんは「畠中さんは性格もジュエルくんで、毎回出演者を爆笑の渦に巻き込んでくれるんです。みんなが笑顔になっているので、本当にジュエルにぴったりです！」と伝えてくれた。
ここで少し趣向を変えた、新しい世界へ⾶び込んだジュエルにちなんだ、⾶び込んでみたい新しい世界は？ という質問に対しては、「キャンプとかに憧れはあるんですけど、アウトドアをやらないので、そこに⾶び込んでみたい気がします」（津⽥さん）、「ミニチュア雑貨が好きなので、ミニチュア雑貨職⼈さんのもとでミニチュア雑貨を作りたいです」（折原さん）と答え、意外な⼀⾯を覗かせる。
その後、着ぐるみサブちゃんを加えたフォトセッションを終えると、最後に2⼈より、第2期を楽しみにしているファンへメッセージが贈られる。
「絵のほうもわりと仕上がっていて、アフレコも終わっているので、ここから精度を上げていく作業をスタッフさんが頑張ってくださると思うので、期待できると思います！ お腹が空く作品なので、ラーメンと⼀緒に観ていただければと思います」（津⽥さん）
「第2期を楽しみにしているお声をいろんなところで⽿にしていました。ありがとうございます。今⽇皆さんの笑顔を⾒ることができて、私もより⼀層アニメが楽しみになりました。ぜひ⼀緒に楽しめたらと思いますので、よろしくお願いします」（折原さん）
TVアニメ『ラーメン⾚猫 其の⼆』は、2027年1⽉より放送スタート！ お楽しみに。
（C）アンギャマン／集英社・ラーメン⾚猫其の⼆製作委員会
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