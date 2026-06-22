LINEヤフーが運営する旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」は、JAL・ANAの航空券とホテルがセットになった「ヤフーパック」で、「サマ割 超得セール 旅館・リゾートスペシャル」を、6月19日正午から30日まで開催している。セール対象プランに加え、JAL・ANA限定クーポンやPayPayポイント最大＋5％キャンペーンも併用でき、ポイント即時利用と合わせてさらにお得になる。東京/羽田発着2名1室利用の料金一例は、大阪2