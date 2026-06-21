6月19日（金）、映画「遺愛」公開初日舞台挨拶が行われ、主演の山下リオ、共演の小川あん、酒井善三監督（短編映画『カウンセラー』ほか）、テレビ東京・大森時生プロデューサー（「TXQ FICTION」シリーズ）が登壇した。父の死を機に母の介護を始めた女性の周囲で、次々に起こる異変。それは、母の抜け殻に入り込んだ“何か”による呪いなのか。それとも、介護に疲れ追い詰められた女性の心の闇が生んだ虚構なのか……。舞台