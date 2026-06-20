【モデルプレス＝2026/06/20】お笑いコンビ・クマムシが20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。【写真】「びっくり」クロちゃん類似タレントがサプライズ登場◆クマムシ「オキコレ」サプライズ登場この日、会場にはお笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんに扮し、目隠しをしたクマムシの長谷川俊輔が登場。スタッフに扮した相方・佐藤大樹に連れられ、ステー