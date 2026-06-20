独特なデザインのスマートフォンやヘッドホンなどが人気を集めるNothing Technologyが、メモリの高騰でCMF Phoneシリーズの次世代モデルを2026年中に販売することを断念したことを明かしました。Nothing effectively kills CMF Phone due to RAM costshttps://9to5google.com/2026/06/19/nothing-cmf-phone-ram-costs/Nothing cancels this year’s CMF phone due to RAM prices | The Vergehttps://www.theverge.com/gadgets/9530