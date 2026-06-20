子どもが友達と遊んでいても、ちょっとしたことで喧嘩になることもありますね。家庭によっては、親が口出しをしてくることも。ママスタコミュニティのあるママから、こんな相談がありました。『小5の息子の友達A君には、双子の弟B君がいます。A君と遊ぶとB君が付いてくることがあり、息子もそれを嫌がってはいません。先日B君と息子が言い合いになり、「お母さんに言うから！」とB君が言ったので、「言えばいいじゃん！そろそろ