テレビアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』と総合楽器メーカー「ヤマハ」のコラボイベント「ほろ酔いサウンドテラス」が、2026年6月27日〜8月16日の期間、ヤマハのブランド発信拠点「Yamaha Sound Crossing Shibuya（YSC渋谷）」で開催される。【画像】『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』×ヤマハ「ほろ酔いサウンドテラス」詳細『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』は、大学の学生寮を舞台に、新入生の上伊那ぼたん