ドジャースの大谷翔平投手に第２子が誕生することが１９日、（日本時間２０日）明らかになった。「父親産休」に入ることが「ジ・アスレチック」のファビアン・アルダヤ記者らドジャース番記者が関係者の話としてツイート。米メディアも続報し、球団も正式に発表した。大谷は２０２５年４月に第１子が誕生。その際は真美子夫人の出産に立ち会うためにＭＬＢの“産休制度”「父親リスト」に入り、１８日に敵地で行われたレンジャ