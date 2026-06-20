「ドジャース−オリオールズ」（１９日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は首の張りで負傷者リスト入りしているウィル・スミス捕手について「今週末の復帰はない」と明言した。正捕手は６日のエンゼルス戦で首の張りを訴えて急きょ、スタメンから外れた。ロバーツ監督は「少し寝違えたようだ」と当初は軽症と説明していたが、１１日に１０日間の負傷者リスト入りしていた。正捕手が離脱する中、チームはチ