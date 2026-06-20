【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INI、＝LOVE、GAN（岩田剛典）による熱いライブ＆爆笑トークが繰り広げられた『音道楽LIVE2026～初夏の宴～』（2026年5月開催）の模様が、6月26日の『音道楽√』（読み：おとどうらくるーと）にて放送される。放送100回目を迎える今回は、1時間の拡大スペシャル。 ■舞台裏では神戸グルメを賭けたゲームに挑戦 会場となったGLION ARENA KOBEを埋め尽