INI、＝LOVE、岩田剛典による熱いライブ＆トークを大公開！西川貴教もパフォーマンスに参加

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

INI、＝LOVE、GAN（岩田剛典）による熱いライブ＆爆笑トークが繰り広げられた『音道楽LIVE2026～初夏の宴～』（2026年5月開催）の模様が、6月26日の『音道楽√』（読み：おとどうらくるーと）にて放送される。放送100回目を迎える今回は、1時間の拡大スペシャル。

■舞台裏では神戸グルメを賭けたゲームに挑戦

会場となったGLION ARENA KOBEを埋め尽くす観客の前にトップバッターとして登場したのは、指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE。2027年にはデビュー10周年を控え、勢いを増し続ける彼女たちがSNSで大バズリした人気曲を次々と披露。また、この日だけの特別パフォーマンスとして、2006年にリリースされた平成を代表する“関西弁”ソングである倖田來未の「恋のつぼみ」もキュートな振り付けとともに披露し、会場を魅了した。

続いて大熱狂のステージを繰り広げたのは、2025年の年間Billboard JAPANシングル・セールス・チャートで首位に輝き、さらに勢いを加速し続ける11人組グローバルボーイズグループ・INI。人気曲「Party Goes On」では、TALK HOSTである西川貴教もパフォーマンスに参加する夢のコラボが実現した。

そしてトリを務めたのは、三代目 J SOUL BROTHERSとしてデビューし、2025年から2026年にかけてソロアーティストとして7都市を巡るアジアツアーが大成功を収め、さらに韓国オーディション番組ではプロデューサーを務めるなど幅広い活躍を見せ続けるGAN（岩田剛典）。最新曲「Who’s Next」ではINIの後藤威尊、西洸人との超絶ダンスパフォーマンスを披露し、会場のボルテージはMAXに。

さらに、音道楽LIVEならではのトークコーナーや、企画コーナーの様子も放送。TALK HOSTのエルフ・荒川から岩田＆＝LOVEへの関西弁レクチャーや、LIVE終了後、SNSを中心に大きな話題となった＝LOVE・大谷映美里からINI・高塚大夢（「高」は、はしごだかが正式表記）への“あざとすぎる”自撮りポーズの伝授、そしてINIと＝LOVEが繰り広げた「即興バズリダンス」など、大盛り上がりの様子が届けられる。

そして舞台裏では、3組がそれぞれ神戸グルメを賭けたゲームに挑戦。夏祭りをイメージしたセットの前でくじを引き、当たった数字のグルメをゲットできるというご褒美企画かと思いきや、ハズレのくじにはメンバーにまつわる様々な指令が書かれており…!?

INI、＝LOVE、GAN（岩田剛典）の3組がメンバーの裏側暴露や、恥ずかしいエピソードを披露する様子もお見逃しなく。

メイン写真：INI×西川貴教

■番組情報

読売テレビ『音道楽√』

06/26（金）24:50～25:50

※時間変更の可能性あり

※放送後にTVer、ytvMyDo！にて見逃し配信

出演：INI、＝LOVE、GAN（岩田剛典）

西川貴教、エルフ（荒川・はる）

■関連リンク

『音道楽√』番組サイト

https://www.ytv.co.jp/otodoraku_root/