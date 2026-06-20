「元サウジの監督ですよね？」サブリ・ラムシ監督の更迭を受け、チュニジアの指揮官に就任したエルベ・ルナール。かつてサウジアラビア監督として日本を苦しめた“白シャツ魔術師”について、中村敬斗はそう警戒を強めた。「ファイブでガチガチに引かれたイメージがあって、で、ゼロゼロで結局終わって、ちょっとやりにくかった印象があります。その監督ですもんね」ただ、2025年３月25日にサウジアラビアと引き分けた試合とは