デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回は本塁打を放ちながら代走を送られた、初の選手を取り上げる。◇◇６９年に近鉄へ入団したジムタイルは、オリオールズなどでプレーしメジャー１７９本塁打の実績を持つ大砲候補。初優勝を目指すチームの柱として、大きな期待を寄せられていた。ところが長年のプレーと３５歳という年齢から、両足