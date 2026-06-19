スマートフォンが故障したとき「修理するべきか、買い替えるべきか」判断するのは難しいものです。画面割れやバッテリー劣化なら修理で済むこともありますが、状態によっては修理費の方が高くつき、むしろ新品や中古の別端末を買った方が現実的なケースもあります。では、どのような故障なら買い替えを検討すべきなのでしょうか。【画像】iPhoneバッテリーの寿命サイン5選修理・買い替え前にまず確認したい“3つのポイント”故障し